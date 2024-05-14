Сотни экоактивистов штурмовали завод Tesla

В Германии сотни экоактивистов попытались штурмовать завод Tesla. Таким образом они выразили протест против расширения предприятия, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Акция прошла в общине Грюнхайде недалеко от Берлина. В ней приняли участие 800 человек. Активисты в синих кепках и масках выбежали из леса и направились в сторону завода, где их встретила полиция.

Протестующим не удалось проникнуть на завод, однако их пиротехника и краска повредили несколько машин Tesla на ближайшем автомобильном складе. По данным издания, есть раненые. Генеральный директор Tesla Илон Маск отметил, что полиция слишком быстро отпустила протестующих.

Протест устроили участники движения Disrupt Tesla. Они считают, что расширение завода вредит окружающей среде. Активисты также отметили, что для создания аккумуляторов электрокаров Tesla используется литий, который добывают в Аргентине и Боливии. По их словам, от этого страдает экология этих стран.

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