Xiaomi выпустит внедорожник

Вторым автомобилем китайской корпорации Xiaomi окажется внедорожник, аналогичный Tesla Model Y. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников агентства, компания уже запланировала выпуск следующего за дебютным Super Ultra 7 (SU7) автомобиля. Им должен оказаться кроссовер или городской внедорожник. "Внедорожник ознаменует собой значительное расширение проекта Xiaomi в области электромобилей стоимостью 10 миллиардов долларов", - отметили журналисты Bloomberg.

Характеристики будущего автомобиля не раскрываются, однако известно, что машина будет практически аналогична Model Y - внедорожному электрокару Tesla. Это связывают с тем, что в Китае кроссоверы считаются крайне популярными. Массовое производство нового автомобиля начнется в конце 2025 года.

По словам инсайдеров, сейчас Xiaomi работает над увеличением темпов производства SU7, чтобы удовлетворить растущий спрос. Ожидается, что до конца года компания выпустит 10 тысяч единиц автомобилей. Также уточняется, что корпорация обратила свое внимание на автомобильный рынок, чтобы уменьшить зависимость от нестабильного рынка смартфонов.

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