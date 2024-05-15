Google проверят из-за неожиданного поведения роботакси

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) начало проверку Alphabet, материнской компании Google. Как передает Day.Az, причиной стало неожиданное поведение роботакси Waymo, сообщает Reuters.

Поводом для разбирательства стали многочисленные сообщения о нарушениях правил безопасности дорожного движения. Некоторые из 22 инцидентов (из них 17 - столкновения с воротами или цепями, а также с припаркованными транспортными средствами) связаны с работой автопилота, которые не подчинялись устройствам контроля. Автомобили выезжали на встречную полосу или въезжали на строящийся участок.

В управлении заявили, что в работе автопилота возникают сбои, когда автомобиль встречает устройства контроля безопасности дорожного движения. Представители Waymo не стали касаться конкретных инцидентов, связанных с безопасностью, но заявили, что компания гордится показателями производительности и безопасности и продемонстрированной приверженностью "прозрачности безопасности".

В феврале Waymo отозвала 444 самоуправляемых автомобиля после двух ДТП в Аризоне. Представители фирмы заявили, что ошибка программного обеспечения может привести к тому, что роботакси будут неточно предсказывать движение буксируемого транспортного средства.

По данным Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV), в марте 2023 года количество аварий, связанных с беспилотными автомобилями от Waymo, составило 227. Это рекордный уровень среди подобных сервисов - так, машины Cruise попадали в ДТП 203 раза, Zoox - 72 раза, а беспилотники от Apple - 16 раз.

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