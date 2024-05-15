Honda уволит сотни сотрудников в Китае

Японский производитель автомобилей Honda Motor решил сократить штат своих сотрудников на производстве в Китае из-за сокращения продаж.

Как передает Day.Az со ссылкой на местное издание Nikkei, добровольно оставить свои рабочие места уже согласились по меньшей мере 1,7 тыс. сотрудников, что составляет 14% производственного персонала предприятия.

Nikkei отмечает, что в апреле 2024 года продажи автомобилей Honda в Китае сократились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Снижение продаж на китайском рынке зафиксировано и у других японских производителей: у Toyota Motor - на 27,3%, у Nissan Motor - на 10,4%.

В Nissan изданию рассказали, что также рассматривают возможность сокращения ежегодных производственных мощностей в Китае примерно на 30%. Представители Toyota заявили, что в течение следующих нескольких лет бизнес в Китае "станет испытанием на выносливость".

За 2024-й финансовый год Honda рассчитывает продать в Китае 1,06 млн автомобилей. Это на 13% меньше, чем за предыдущий финансовый год, и примерно на 40% ниже рекордного уровня в 2020-м финансовом году. На фоне проблем с продажами Honda с июня решила сократить продолжительность рабочего дня на местных заводах.

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