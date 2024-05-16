Беспилотный минивэн показали в Китае

Китайская компания Baidu представила роботакси шестого поколения RT6.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.

Отмечается, что это минивэн с автономным управлением четвертого уровня, он практически не требует участия и внимания водителя. Оснащен 5 лидарами и имеет в общей сложности 40 датчиков.

Длина Baidu RT6 составляет 4765 мм, а колесная база 2830 мм. Роботакси оснащено электродвигателем мощностью 150 л.с. от BYD и аккумуляторами с возможностью быстрой замены. Планируется, что к концу 2024 года на улицах Уханя будет эксплуатироваться 1000 таких роботакси.

Стоимость Baidu RT6 составляет 204 тыс. юаней.

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