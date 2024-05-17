FAW раскрыл технические характеристики нового Bestune B70

FAW на презентации сообщил технические характеристики нового лифтбека Bestune B70, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Двигатель 1,5 литра будет работать в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Максимальная скорость с этим мотором составляет 200 км/ч, а средний расход топлива, заявленный производителем, - 6,8 литра за 100 км. Разгон с 0 до 100 км/ч равен 9,3 секунды.

С двигателем объемом 2,0 литра максимальная скорость составляет 230 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды. Средний расход топлива - 7,1 литра на 100 км. Работает он в паре с 6-ступенчатым классическим автоматом.

Обновленный FAW B70 получил двухъярусную переднюю оптику, небольшую решетку радиатора с горизонтальными ламелями в стиле кроссоверов Bestune T77 и Bestune T99, новые бамперы, а также выхлопную систему с трапециевидными патрубками. Для автомобиля доступны 18 или 19-дюймовые колесные диски.

В салоне лифтбека появилась новая приборная панель и другой селектор трансмиссии.

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