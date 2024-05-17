Представлен Suzuki Jimny XL Heritage

Suzuki продолжает искать способы подогревать интерес к своему знаменитому маленькому внедорожнику Suzuki Jimny. В 2023 году компания выпустила более пятидверную версию, а теперь выпускает ее в специальном издании, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Увеличенная версия под названием Jimny XL в Австралии получила версию Heritage, которая получила кузов с полосами в ретро-стиле. Австралийские покупатели могут приобрести автомобиль в цветах Blueish Black Pearl, Jungle Green, Granite Grey, White и Ivory. Последний сочетается с контрастной черной крышей.

Обновленный Jimny получил передние и задние красные брызговики. Он повторяет внешний вид трехдверного Jimny Heritage, выпущенного в прошлом году. Он был распродан всего за два дня, поэтому Suzuki предлагает желающим действовать быстро. Предыдущая специальная серия была выпущена тиражом в 300 экземпляров, а пятидверная модель будет выпущена тиражом в 500 экземпляров.

В силовой установке используется безнаддувный 1,5-литровый бензиновый двигатель, соединенный с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом с пониженным диапазоном. Двигатель характеризуется 101 л.с. и 96 Нм крутящего момента.

Jimny XL Heritage получил девятидюймый сенсорный экран, камеру заднего вида, беспроводные технологии Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, систему контроля спуска с холма, автоматические светодиодные фары и задние датчики парковки.

Suzuki хочет получить за эту специальную версию около 24 200 долларов США по текущему обменному курсу.