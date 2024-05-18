Great Wall рассекретила свой первый мотоцикл

Компания Great Wall показала в Пекине свой первый мотоцикл, который будет выпускаться под суббрендом Souo. Об этом сообщает AutoHome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый крузер получил двухлитровый оппозитный двигатель. По словам разработчиков, это первый в мире байк с таким агрегатом. Мотоцикл построен на раме популярного Honda Gold Wing, однако по итогу оказался гораздо крупнее своего предшественника (2260 х 950 х 1540 мм с колесной базой в 1810 мм). Внутри новинки установлен восьмиступенчатый "робот". Байк должен получить светодиодную оптику.

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