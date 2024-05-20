Новый суперкар Ferrari дебютировал в версиях купе и родстер

В модельном ряду Ferrari пополнение - представлен суперкар 12Cilindri, который заменит 812 Superfast и будет таким же мощным, как 812 Competizione. Новинка построена на новой алюминиевой платформе и снабжена вспомогательной электроникой следующего поколения. Берлинетте и родстеру достались ассистент боковых скольжений версии 8.0, полноуправляемое шасси, активная аэродинамика и инновационная функция Aspirated Torque Shaping, меняющая кривую момента в зависимости от выбранной передачи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, преемник Ferrari 812 Superfast, получивший имя 12Cilindri (произносится как "дóдичи чилиндри"), по-прежнему делает ставку на атмосферный V12 6.5, но с модифицированной начинкой. Большинство компонентов, от титановых шатунов до перебалансированного и облегченного коленвала, тут от 812 Competizione, однако есть и новшества.

Среди них выделяется программная надстройка Aspirated Torque Shaping, позволяющая менять максимальную величину крутящего момента в зависимости от выбранной передачи. На динамику она никак не влияет, а лишь создает эффект линейного ускорения, то есть эмоционально подпитывает водителя.

Мощность агрегата осталась прежней - 830 лошадиных сил. Но крутящий момент из-за установки катализатора и фильтра твердых частиц снизился с 692 до 678 Нм. Зато 80 процентов тяги доступны уже на 2500 оборотах, а отсечка срабатывает только на 9500 оборотах в минуту. Коробка передач - восьмиступенчатый "робот" DCT от SF90. Привод задний.

Берлинетта имеет полноуправляемое шасси Virtual Short Wheelbase 3.0 и оснащена ассистентом боковых скольжений Side Slip Control версии 8.0, определяющим уровень сцепления с дорогой на 10 процентов точнее. Кроме того, на суперкаре стоит тормозная система brake-by-wire и контроллер ABS Evo, дебютировавший вместе с 296 GTB.

Разгон до "сотни" у 12Cilindri занимает 2,9 секунды (+0,05 c по сравнению с Competizione), до 200 километров в час - 7,9 (+0,4). Максимальная скорость "превышает 340 километров в час". Такие же показатели были у 812 Superfast.

Родстер 12Cilindri Spider, представленный одновременно с купе, чуточку медленнее: 0−100 - 2,95 секунды, 0-200 - 8,2.

Такая машина отличается жесткой складной крышей, которая трансформируется за 14 секунд на скорости до 45 километров в час, хотя в остальном идентична берлинетте.

Внешне, как уверяют в Маранелло, 12Cilindri подражает моделям 50-60-х годов прошлого столетия, что хорошо видно по передку в духе GTB/4 Daytona. Язык дизайна стал более сложным, но всё ещё учитывает требования стилистического единства. В профиль берлинетта выглядит стремительно и дерзко.

На корме - небольшой выступ и два активных закрылка, которые добавляют прижима на скоростях 60-300 километров в час в зависимости от действующих на автомобиль величин продольных и поперечных ускорений. Улучшает аэродинамику и профилированное днище с шестью генераторами вихрей в передней части.

Архитектурой салона с четко выраженными зонами водителя и пассажира 12Cilindri напоминает Ferrari Roma и Purosangue. Медиасистема здесь новая, с тремя дисплеями: центральным диагональю 10,25 дюйма, "приборкой" на 15,6 дюйма и экраном со стороны пассажира диагональю 8,8 дюйма. Берлинетта получила руль с сенсорными кнопками, беспроводную зарядку, а в списке опций появилась хай-энд аудиосистема Burmester с 15 динамиками.

В отделке используется алькантара, которая в угоду экологии на 65 процентов состоит из переработанного полиэстера. По этой же причине крепления подрамника коробки передач делают из вторичного алюминия, что позволяет снизить выбросы углекислого газа на 146 килограммов.

В основе 12Cilindri лежит новое алюминиевое шасси с укороченной на 20 миллиметров колесной базой. Пересмотр геометрии ряда компонентов позволил добиться 15-процентного повышения жесткости на кручение (в сравнении с 812 Superfast) и сделать поведение машины более предсказуемым.

Продажи новых суперкаров стартуют в четвертом квартале этого года. В Италии берлинетта будет стоить от 395 тысяч евро (39,5 млн рублей), за Spider попросят минимум 435 тысяч (43,5 млн рублей).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!