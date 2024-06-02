Обновленная Hyundai Sonata: другие турбомоторы и без "робота". Китайское совместное предприятие Beijing-Hyundai поделилось информацией о четырёхдверке 2024 модельного года. Внешних изменений относительно "глобальной" Sonata нет, однако начинка другая, передает Day.Az со ссылкой на Motor. В Поднебесной базовый седан сохранил 1,5-литровый турбомотор, а топовая 2,0-литровая "турбочетвёрка" стала мощнее и отныне доступна только с пакетом N Line. В других странах подобных связок нет!

Обновлённая Hyundai Sonata доступна в Китае только с 8-ступенчатым автоматом: такая коробка передач теперь полагается даже базовому 1,5-литровому агрегату (170 сил, 253 Нм). Причины отставки "робота" не уточняются. Что касается 2,0-литровых версий, то отдача увеличилась с 240 до 250 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте (353 Нм). Заказать обычную "Сонату" с таким мотором нельзя: придётся соглашаться на пакет N Line.

Полный привод остался прерогативой американских бизнес-седанов: в Китае все Hyundai Sonata с передними ведущими колёсами. Интересно, что гибрида в Поднебесной нет, но и без него линейка комплектаций расширится: обновлённый седан предложат в четырёх версиях. Цены пока не объявлены, но ориентиром можно считать 172 тысячи юаней (20 тысяч долларов) - столько стоит "дореформенный" вариант.

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