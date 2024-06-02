Европейский бестселлер BYD обновлен в Китае не так, как ожидалось. В Поднебесной стартовали продажи модернизированной пятидверки BYD Dolphin. Главное новшество - многорычажная задняя подвеска вместо полузависимой балки. Расширен набор опций, базовая версия стала доступнее и теперь стоит от 99 800 юаней (14 тысяч долларов). Сэкономить удалось за счёт упрощения аккумулятора: ёмкость сократилась с 45 до 32 киловатт-часов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Перед обновлением BYD Dolphin ожидалось, что хэтчбек получит батарею увеличенной ёмкости 60 киловатт-часов, но всё вышло наоборот. Аккумулятор уменьшился в полтора раза, а запас хода сократился с 401 до 302 километров (CLTC). С "младшей" батареей BYD Dolphin оснащает только 95-сильным (180 Нм) электромотором.

В остальном инсайдеры не ошиблись. Цены действительно снизились, причём во всем диапазоне версий. Например, топ-версия со 177-сильным (290 Нм) электродвигателем теперь стоит 130 тысяч юаней (18,2 тысячи долларов), то есть экономия составит те же пять процентов. Помимо четырёхрычажной задней подвески хэтчбек обрёл вентилируемые кресла, блок зарядки Type-C, беспроводную зарядку для гаджетов на 50 Вт, а также новый цвет кузова.

BYD Dolphin - один из бестселлеров марки. Совокупный тираж модели в 2023 году превысил отметку 300 тысяч штук. В январе 2024 года спрос снизился, так что обновление подоспело вовремя. Любопытно, что в бюджетном сегменте BYD пошёл на усложнение конструкции задней подвески: такой ход нехарактерен для автопроизводителей.

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