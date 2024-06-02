Представлен обновленный седан Audi A7: длинная база и пакет RS Line

Audi модернизировала длиннобазный седан A7: акценты на спорт. В Поднебесной состоялась презентация "семёрки" от совместного предприятия SAIC-Audi. Главное новшество - пакет RS Line: у таких седанов другой обвес, оригинальные 21-дюймовые диски с направленным рисунком, а ещё заводской антихром и ярко-красные тормозные суппорты. В салоне добавились вставки, стилизованные под углеродное волокно. Техника удлинённой Audi A7 прежняя, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

"Глобальная" Audi A7 в кузове лифтбек пережила локальное обновление в прошлом году, а теперь пришёл черед уникального седана для Китая. От исходника такая "семёрка" отличается иным оформлением кормы, растянутой на 10 сантиметров колёсной базой и немного увеличенной высотой. Поскольку в Поднебесной "заряженные" Audi RS очень дороги, покупатель может выбрать соответствующий пакет.

Изменений много: другая решётка радиатора с сетчатой структурой (вместо "азбуки Морзе"), иная фактура бамперов, оригинальные колёса с низкопрофильными шинами Pireli и 21-дюймовыми дисками "под карбон", небольшой спойлер на крышке багажника и особый декор. В салоне ничего не поменялось: разве что на смену деревянным вставкам пришли углепластиковые.

В Китае Audi A7 L доступна с бензиновыми турбомоторами 2.0 (245 сил, 370 Нм) или 3.0 (340 сил, 500 Нм). Оба сочетаются с 7-ступенчатым "роботом" и полным приводом quattro. Исключение - "рекламная" базовая переднеприводная версия за 419 тысяч юаней. Интересно, что на седаны 2024 модельного года сразу предлагают солидные скидки до 80 тысяч юаней.

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