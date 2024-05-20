Обновленный Geely Atlas начали продавать в Китае

В Китае начались продажи обновленного кроссовера Geely Boyue L, сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновления затронули прежде всего интерьер модели и оборудование, доступное в различных комплектациях. Селектор переключения передач на центральной консоли стал компактнее, на подстаканниках появилась крышка, также был внедрен блок кнопок для управления функциями автомобиля.

У автомобиля 10-дюймовая комбинация приборов и 13-дюймовый планшет медиасистемы. В Китае обновленный Boyue L доступен в четырех комплектациях по цене от 115,7 до 149,7 тыс. юаней.

Для автомобиля доступны турбомоторы 1.5 и 2.0 мощностью 178 и 215 л.с. соответственно.

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