Mercedes-Benz нашел способ делать больше деталей из переработанных материалов

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz анонсировал запуск программы, которая позволит использовать больше вторичных материалов для производства автомобилей. Об этом сообщает ESGtoday, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для реализации проекта компания заключила договор с переработчиком металлов TSR Recycling GmbHto. Ожидается, что сотрудничество поможет достичь заявленных ранее Mercedes-Benz целей по устойчивому развитию. Речь в том числе идет о задаче к 2039 году создать новый парк автомобилей. В качестве промежуточной цели компания собралась в ближайшее время увеличить долю переработанных материалов, которые используют в производстве автомобилей, до 40 процентов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!