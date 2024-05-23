Раскрыт список самых надежных автомобилей в мире

Стал известен список надежнейших автомобилей во всем мире. Рейтинг составил портал HotCars. В него вошли машины, способные без проблем преодолеть более 805 тыс. км, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Топ возглавил Hyundai Elantra 2010-2015 годов выпуска. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем на 132 л.с. Он способен преодолеть более 1,6 млн км. На второй строчке разместился пикап Chevrolet Silverado (1988-2002 годы выпуска), а на третьей - Ford Super Duty (2011-2016 годы).

Также в пятерку лучших вошли Toyota Tacoma (2005-2015 годы) и Porsche 911 Turbo (1973-1989 годов).

За ними в списке следуют такие модели, как Honda Accord (1990-1993 годы), Mercedes-Benz E-Class (1993-1996 годы) и Chevrolet Corvette (1997-2004 годы). Чуть более слабые результаты показали Volkswagen Golf (2003-2008 годы), Nissan Frontier (2005-2007 годы), Mazda MX-5 (1989-1997 годы) и Ford Mustang (1964-1973 годы).

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