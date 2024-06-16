Новый Infiniti QX80 лишится двигателя V8

Компания Infiniti рассказала о двигателе нового QX80. Кроссовер сменит атмосферную "восьмерку" на "битурбошестерку", плюс получит девятидиапазонный автомат. Относительно предшественника отдача вырастет на 50 сил и 138 Нм, так что в плане динамики стоит ждать хоть и небольших, но улучшений. Также для модели заявлены пневмоподвеска с функцией регулировки дорожного просвета, адаптивные амортизаторы и активные "жалюзи" в решетке радиатора, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Infiniti выдала очередную порцию данных о QX80 следующего поколения. Например, рассказала, что кроссовер будет отличаться от предшественника увеличенной жёсткостью кузова на кручение, а также получит новый двигатель с индексом VR35DDT. Бензиновая "битурбошестерка" 3.5 придет на смену "атмосфернику" V8 5.6. В американской спецификации отдача составит 450 лошадиных сил и 698 Нм крутящего момента вместо 400 сил и 560 Нм у "восьмерки".

В пару к агрегату выделят девятиступенчатый автомат, у которого диапазон передаточных чисел на 40 процентов шире, чем у прежнего семиступенчатого, что положительно сказалось и на динамике, и на расходе топлива. При движении на трассовых скоростях QX80 вдобавок будет закрывать активные заслонки в решетке радиатора, таким образом ещё сильнее уменьшая сопротивление воздуху и повышая эффективность.

Заодно новинке достанется опциональная пневмоподвеска Electronic Air Suspension и электронноуправляемые амортизаторы Dynamic Digital Suspension. Во время стоянки QX80 будет приседать для удобства высадки/посадки, а во время езды сможет динамически подстраивать жесткость шасси, снижая тем самым раскачки и крены. Как результат - машина станет менее валкой и более острой в управлении.

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