Новую Tesla взломали и угнали за несколько секунд

Специалисты китайской фирмы по безопасности GoGoByte рассказали о возможности угнать любой новый электрокар Tesla за считаные секунды. Об этом сообщает издание Wired, передает Day.Az.

Ранние версии электрокаров можно было взломать с помощью так называемой рейлейной атаки (relay attack) с использованием радиомаячков. Считалось, что Tesla усовершенствовала защиту от этого типа взлома, однако китайские специалисты заявили, что метод обхода блокировки по-прежнему работает.

В рамках эксперимента энтузиасты разместили один маячок около автомобиля, а второй положили на небольшом отдалении от ключей электрокара. В итоге с помощью специального ПО буквально за несколько секунд хакерам удалось обмануть защиту автомобиля и вскрыть двери.

По словам основателя GoGoByte Цзюня Ли, для успешной атаки необходима физическая близость к брелоку и, соответственно, владельцу автомобиля. Например, можно подойти к нему в кафе или положить маячок рядом с окном его спальни. Так как система блокировки дверей контролирует и иммобилайзер, после взлома злоумышленник сразу может сесть в машину и уехать.

В заявлении GoGoByte говорится, что единственным способом защиты является уникальный ПИН-код, который нужно ввести перед поездкой. Однако большая часть водителей не пользуется этой опцией, так как она отключена по умолчанию.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!