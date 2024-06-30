Bentley заменит легендарный W12 гибридным агрегатом

Bentley заменит легендарный 6,0-литровый битурбомотор W12 гибридным агрегатом. В апреле 2024 года в Крю завершится эпоха двигателя W12 - культовый 6,0-литровый битурбомотор Bentley уступит своё местом гибридным силовым установкам на базе моторов V6 и V8. Ожидается, впрочем, что с отказом от исполинского по нынешним временам 12-цилиндрового двигателя британские модели не потеряют, а только приобретут в мощности. А заодно позволят компании уложиться в ужесточающиеся экологические стандарты, сохраняя спортивность своих машин, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Директор департамента продаж Bentley Уэйн Брюс рассказал, что гибридные новинки точно окажутся мощнее бензинового турбомотора W12. На прощальной версии Speed Edition 12 двигатель, например, выдавал 660 лошадиных сил, так что гибриды явно получат около семи сотен "лошадей".

Детальной информации о силовой установке нет, но ожидается, что гибридные Bentley будут унифицированы с Porsche Panamera Turbo E-Hybrid. Немецкий лифтбек оснащается бензиновым 4,0-литровым V8 с интегрированным в 8-ступенчатую роботизированную коробку передач электромотором - суммарно они развивают 680 лошадиных сил.

При этом топ-менеджер Bentley подчеркнул, что гибридные агрегаты позволят марке сохранить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания даже после того, как компания начнёт серийный выпуск электромобилей. Ожидается, что случится это в следующем десятилетии.

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