Geely представила эффектный бизнес-седан на платформе Monjaro. Журналисты Autohome познакомились с Lynk & Co 07 - самой крупной легковой моделью на архитектуре CMA. Речь идёт о развитии платформы, на которой построены бестселлеры Geely и Volvo. Особенность "семёрки" - гибридная силовая установка EM-P с турбомотором объёмом 1,5 литра (163 лошадиные силы). Подробности не раскрыты; ожидаема унификация с кроссовером Lynk & Co 08 EM-P, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

"Дочка" Geely - фирма Lynk & Co - обошлась без революций. Седан максимально копирует соплатформенный кроссовер с индексом "08": интерьеры выполнены по одним лекалам, идентичны дверные карты, центральный тоннель и водительский интерфейс. У седана меньше экран виртуальной "приборки", а ещё отличается форма передней панели. Тачскрины одинаковые: диагональю 15,6 дюйма с разрешением 2,5К.

Экстерьер "семёрки" выполнен в фирменном стиле Lynk & Co: когтевидные дневные ходовые огни, двухъярусные фары, безрамочные двери, потайные ручки. Выглядит седан эффектно, а в профиль силуэт и остов кузова напоминают "батарейный" Zeekr 007. По длине "семёрка" сопоставима с бизнес-классом: от бампера до бампера 4,83 метра, колёсная база - 2,84 метра.

Информация о силовой установке официально не подтверждена, но известно: Lynk & Co 07 предложат только в виде гибридов. Ожидаемы версии с передним или полным приводом, двумя или тремя двигателями, пиковой мощностью 381 или 593 лошадиные силы. Впрочем, для седана могут предложить урезанную гамму, ведь полный привод у китайских бизнес-седанов не востребован.

Комплектации и цены Lynk & Co 07 могут раскрыть до автосалона в Пекине, но ориентир по стартовой цене уже есть - 180 тысяч юаней (25 тысяч долларов). Кроссовер Lynk & Co 08 стоит от 209 до 288 тысяч юаней (29-40 тысяч долларов), но покупатели могут рассчитывать на дилерские скидки в размере 10 тысяч юаней (1400 долларов).

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