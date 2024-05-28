Opel готовит два новых электрических кроссовера

Компания Opel готовит к дебюту два новых электрических кроссовера. Немецкий автопроизводитель уже предлагает клиентам 15 электрифицированных моделей, многие из которых полностью электрические, причём линейка гибридов и электромобилей Opel охватывает все сегменты рынка - от городского квадрицикла Rocks и сити-каров Corsa и Mokka до коммерческих Combo Cargo, Vivaro и Movano. В ближайшее время эта гамма пополнится ещё двумя моделями - новыми кроссоверами с электрической силовой установкой. Причём один из них был уже анонсирован ранее, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Самой ожидаемой новинкой станет, конечно же, возрождённая Opel Frontera - ранее это имя носил первый внедорожник в истории немецкого бренда, а сейчас его получит самый обычный кроссовер.

Frontera заменит в гамме Crossland, но будет крупнее и получит семиместный салон. Ожидается, что технически новинку унифицируют с перспективным Citroen C3 Aircross, который пока также не представлен.

Вторым новым электромобилем Opel станет кроссовер Grandland в полностью электрическом варианте. Автомобиль уже имеет бензоэлектрическую версию, а также модификацию с 48-вольтовой "мягкой" гибридной технологией, но до конца 2024 года новое поколение Peugeot E-3008 поделится с собратом по концерну Stellantis своими агрегатами, что и позволит сделать немецкой марке новый электромобиль.

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