Автомобили Aurus предложат для покупки африканцам

Ливия готова начать переговоры с РФ по вопросу поставок премиальных автомобилей Aurus. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла африканской страны в РФ.

"Ливия начнет переговоры с Россией по поставкам автомобилей Aurus", - заявил он.

Также посол подтвердил, что стал первым обладателем автомобиля Aurus Senat с дипномерами.

До этого в Москве заметили российский автомобиль Aurus Senat с дипломатическими номерами. СМИ сообщали, что красные номера 048D110 77 относятся к посольству Ливии.

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