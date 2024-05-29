https://news.day.az/autonews/1663775.html Автомобили Aurus предложат для покупки африканцам
Автомобили Aurus предложат для покупки африканцам
Ливия готова начать переговоры с РФ по вопросу поставок премиальных автомобилей Aurus. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла африканской страны в РФ.
"Ливия начнет переговоры с Россией по поставкам автомобилей Aurus", - заявил он.
Также посол подтвердил, что стал первым обладателем автомобиля Aurus Senat с дипномерами.
До этого в Москве заметили российский автомобиль Aurus Senat с дипломатическими номерами. СМИ сообщали, что красные номера 048D110 77 относятся к посольству Ливии.
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