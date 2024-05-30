BMW обновила седан и универсал 3-series

Немецкая компания BMW представила обновленное семейство 3-Series. По данным пресс-службы бренда, производство рестайлинговых автомобилей начнется в июле 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что внешне машины не изменились, однако в салоне появились новые варианты отделки и руль D-образной формы. Центральные дефлекторы вентиляции получили собственную подсветку. А вся интерьерная подсветка теперь может посылать водителю сигналы: к примеру, "пульсировать" при входящем звонке или открытой двери.

Моторная гамма также почти не поменялась. В версии M340i для рынка США увеличена отдача до 391 л.с. Подзаряжаемый гибрид 330e по-прежнему выдает 292 л.с., но при этом он получил более емкую 19,5-киловаттную батарею, что позволило увеличить запас хода на электротяге с 81 до 101 км.

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