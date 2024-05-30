Назван способ быстро охладить руль и сиденья авто

Быстро охладить руль и сиденья в салоне автомобиля можно с помощью полотенца. Простой способ снизить температуру поверхностей в машине назвали эксперты издания "БелНовости", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Полотенце нужно намочить водой - лучше всего использовать бутылку с распылителем, чтобы жидкость распределилась по ткани равномерно. Затем следует протереть нагретые поверхности влажным полотенцем. Благодаря испарению влаги температура руля и сидений быстро снизится.

Эксперты отмечают, что полотенце можно заменить специальными влажными салфетками, предназначенными для ухода за салоном автомобиля. Таким образом удастся избежать появления разводов.

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