Toyota и BMW снимут производства свои старейшие спорткары

Спортивные автомобили Toyota Supra и BMW Z4 будут сняты с производства в 2026 году. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на источники в компаниях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что автопроизводители откажутся от дальнейшего выпуска Toyota Supra и BMW Z4 из-за падения продаж. Причем решение о подготовке преемников пока не принято.

Информация о прекращении выпуска спорткаров появилась на фоне новостей о готовящемся сокращении около 500 рабочих австрийского завода Magna Steyr из-за снижения загрузки предприятия. На нем, помимо Supra и Z4, выпускают Fisker Ocean, Jaguar E-Pace и I-Pace.

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