В Китае начались продажи дешевой версии кроссовера Voyah Free

Компания Voyah, премиальная дочерняя фирма Dongfeng, начала предварительные продажи новой гибридной версии кроссовера Free. Об этом сообщает carnewschina.com. Стоимость пока не разглашается, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что новая версия Voyah Free сохранит 1,5-литровый бензиновый мотор. Однако электродвигатель у новинки будет только один - 272-сильный агрегат на задней оси. Передний двигатель мощностью 218 л.с. исключен.

Запас хода на электричестве вырос до 318 км. Полный запас хода - 1458 км.

Цены на новинку не раскрываются, но ожидается, что она будет доступнее полноприводного варианта кроссовера, который в Китае продаётся за 270 тыс. юаней.

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