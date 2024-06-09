Известные японские марки машин уличили в фальсификации данных о безопасности автомобилей

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии уличило некоторые крупные концерны, включая Toyota, Honda и Mazda, в фальсификации данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Министерство поручило 85 производителям автомобилей и другим компаниям провести расследование и сообщить о том, имела ли место фальсификация данных. В результате к концу мая в общей сложности пять производителей автомобилей сообщили о подобных действиях. Это подрывает доверие потребителей и саму систему сертификации автомобилей. Министерство проведет дальнейшее расследование в отношении пяти компаний и на основании результатов примет строгие меры", - отмечается в сообщении ведомства.

Помимо Toyota, Honda и Mazda нарушения происходили в компаниях Suzuki и Yamaha. В частности, Toyota выявила фальсификацию данных во время испытаний на защиту пешеходов при столкновении у трех выпускаемых сейчас моделей. Речь идет о седане Corolla Axio, универсале Corolla Fielder и кроссовере Yaris Cross. Их отгрузка, согласно сообщению Toyota, с сегодняшнего дня прекращена. Корпорация принесла извинения своим клиентам и акционерам.

Mazda в свою очередь обнаружила подделку сведений о краш-тестах трех моделей, в настоящее время снятых с производства. Компания Honda предоставила неверные данные об испытаниях на шум 22 производимых ранее моделей. Кроме того, Suzuki подделала протокол об испытаниях тормозной системы одной модели, снятой с производства, считают власти.

В связи с выявленными фальсификациями и другими нарушениями при сертификации Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии будет проводить обыски в штаб-квартирах и на заводах компаний.

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