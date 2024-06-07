На мировой рынок выходит седан с покрытием Hyper GT Global

Представлена глобальная версия седана Hyper GT, которая предлагается по цене от 28 100 до 35 900 долларов. Ранее автомобиль прошел дорожные испытания в Европе и Таиланде. Hyper GT Global будет экспортироваться в самые разные страны, помимо Китая, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Автомобиль получил низкую посадку, форму фастбэка, оснащен 19-дюймовыми дисками и построен на основе новой полностью электрической платформы AEP 3.0 от GAC. Размеры автомобиля составляют 4886/1917/1449 мм, а колесная база - 2920 мм. Его коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,1975Cd, а радиус поворота - 5,3 м.

На крыше установлен лидар, а в крыльях видны боковые камеры. GAC утверждает, что при окраске кузова автомобиле используется самовосстанавливающееся покрытие, которое не боится небольших царапин.

Кроме того, Hyper GT Global оснащен 34 датчиками для работы усовершенствованной системы помощи при вождении Hyper Pilot, включая три лидара, шесть радаров миллиметрового диапазона и 13 камер.

В салоне нас встречают рулевое колесо овальной формы, 8,8-дюймовая полностью ЖК-панель приборов и 14,6-дюймовый сенсорный центральный экран управления с разрешением 2,5K, работающий на чипе Qualcomm Snapdragon 8155P.

Оснащение включает 23 динамика, беспроводную зарядку мобильного телефона мощностью 50 Вт, обогрев/вентиляцию передних сидений, многоцветное окружающее освещение, систему мониторинга водителя и распознавание лиц. Багажник получил объем 450 л.

Мощность мотора составляет 430 Нм. Новый автомобиль получил платформу 800 В и предлагает запас хода 710 км. За 15 минут можно зарядиться для 450 км пути. Официальное время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 4,9 секунды.

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