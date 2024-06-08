Электромобиль весом в 600 кг появится в Швеции

Электромобиль Microlino швейцарского производства поступит к концу июня на шведский рынок.

Microlino трудно назвать автомобилем, скорее это четырехколесный мотоцикл, которым можно управлять с водительскими правами категории В.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, транспортное средство длиной 2,5 метра и шириной 1,5 метра весит всего 600 кг, а максимальная скорость ограничена до 90 км/час.

"Единственная экстравагантность Microlino - это кнопка "спортивный режим", которую я интерпретирую как проявление швейцарского юмора. Обзор в основном положительный, хотя с точки зрения безопасности "автомобиль" можно подвергнуть сомнению", - говорит автомобильный журналист газеты Dagens Nyheter Микаэль Стьерна.

Microlino обеспечивает запас хода в 228 километров и полностью заряжается за 4 часа через стандартную розетку. Несмотря на компактный формат, в нем поместятся два человека и пара сумок, а цены на Microlino начинаются от 25 600 евро.

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