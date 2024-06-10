Замгендиректора Chery назвал главную привлекательность бренда

Ли Сюэюн, заместитель генерального директора Chery, заявил, что главной привлекательностью бренда является "ценность", передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Он утверждает, что Chery сегодня превратилась в "китайскую Volkswagen или Toyota", и что бренд производит автомобили для широкой публики.

Ли Сюэюн добавил, что китайский автомобильный рынок в последнее время переживает очень тяжелые времена. Когда потребители покупают автомобили, качество продукции и эмоциональные факторы ценности выходят на первое место: "В традиционном восприятии эпоха, когда бренд должен был занимать первое место, прошла".

Ли Сюэюн отметил, что сегодня "невозможно" не участвовать в ценовой войне: "Создание наилучшей ценности для потребителей по соответствующей цене - лучшее решение".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!