В Турции поднимают таможенные пошлины на китайские автомобили

В Турции с 7 июля поднимают таможенные пошлины на китайские автомобили на 40%,

Как передает Day.Az, об этом пишет главный редактор "За рулём" Максим Кадаков.

"До сих пор такой пошлиной - стандартные 10% + дополнительные 40% - облагались лишь китайские электромобили. Теперь эта норма распространена на бензиновые, дизельные и гибридные автомобили из Китая: суммарно 50%, но не менее $7000", - отметил Максим Кадаков.

Такими мерами собираются защитить местных производителей, а также сократить внешнеторговый дефицит. На днях в Турции появился китайский кроссовер Jaecoo J7.

"В общем, пошла цепная реакция в разных странах. У нас пошлины не трогают, но повышают утильсбор. Правда, речь обо всех импортных автомобилях, но официально помимо китайских машин к нам ничего не поставляют", - пишет Кадаков.

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