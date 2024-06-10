В Honda проходят обыски

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии проводит инспекцию в штаб-квартире концерна Honda из-за подозрений в нарушении правил тестирования некоторых моделей автомобилей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Kyodo.

Компанию подозревают в нарушении отчетности при испытаниях автомобилей на шум в период с 2009 по 2017 год. Это касается 22 моделей, в том числе Fit. Как уточняет агентство, подозрения не затрагивают модели, которые производятся сейчас, поэтому министерство не давало указаний о приостановке поставок.

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