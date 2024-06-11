BAW спустя 60 лет выпустил второе поколение внедорожника 212

В Китае представили новое, второе по счету поколение внедорожника BAW 212. Об этом сообщает carnewschina.com. Первое поколение модели было разработано и выпущено в 1965 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Габаритные длина, ширина, высота нового BAW 212 составляют 4705, 1895 и 1936 мм соответственно, колесная база - 2860 мм. Отмечается, что пока BAW 212 представлен в виде пятидверки с цельнометаллическим кузовом, обычным бензиновым 2,0-литровым двигателем мощностью 245 л.с., восьмиступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом типа part-time. Есть понижающая передача, блокировки переднего и заднего дифференциалов.

На китайском рынке внедорожник BAW 212 будет стоить 100 тыс. юаней.

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