Автомобили Jaguar Land Rover получат китайские агрегаты

В рамках сотрудничества между Jaguar Land Rover и китайским брендом Exeed (принадлежит Chery) на автомобилях британской марки будут применять китайские технологии и агрегаты.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в релизе Exeed, поступившем в Gazeta.ru.

"Есть два европейских бренда класса люкс, которые захотят использовать нашу платформу", - заявил председатель правления Chery Automobile Инь Тонгюэ и подтвердил, что Jaguar Land Rover будет использовать гибридные и электрические технологические платформы автомобильного бренда Exeed.

Для автомобилей Jaguar и Land Rover предполагается использовать гибридные и электрические платформы Exeed E0X и M3X Super Hybrid. Первая предназначена для электромобилей с расходом 12 кВтч энергии на 100 км пробега для седанов и 13,6 кВтч для внедорожников.

Во второй используется трехскоростная гибридная трансмиссия 3DHT с двумя двигателями, девятью режимами работы и 11 комбинированными передачами. Стратегическое партнерство объединит усилия Chery и Jaguar Land Rover в производстве гибридов и электромобилей.

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