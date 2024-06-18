Китайцы бросились скупать внедорожники Deepal

Changan объявил об ажиотажном спросе на внедорожник G318. Новинка суббренда Deepal заинтересовала китайцев: пятизначных цифр продаж удалось достигнуть менее чем через трое суток! Секрет успеха - бросовые цены. Базовый Deepal G318 оказался на 30% дешевле ожидаемого: всего 176 тысяч юаней (24,2 тысячи долларов). За полноприводный внедорожник Changan в максимальной комплектации нужно выложить 230 тысяч юаней (31,7 тысячи долларов),передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Отчасти низкая стартовая цена объясняется начинкой: базовый Deepal G318 только выглядит, как внедорожник. Под капотом 1,5-литровый (150 сил, 220 Нм) бензин-генератор, электродвигатель (252 силы, 310 Нм) расположен сзади, привод тоже только на заднюю ось. Такой автомобиль расходует 6,8 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле, а без активации ДВС способен проехать 77 километров (WLTC).

С другой стороны, даже базовый G318 способен форсировать 600-миллиметровый брод, обладает дорожным просветом 210 миллиметров, углами въезда/съезда равными 27/31 градусу соответственно. А ещё это крупный автомобиль с пятиметровым кузовом, брутальным дизайном, пятирычажной задней подвеской и солидным салоном.

У версий с полным приводом дорожный просвет в снаряжённом состоянии составляет 240 миллиметров, есть передний электродвигатель, а совокупная отдача системы составляет 430 лошадиных сил и 572 Нм. Такой Deepal G318 оснащается адаптивной пневмоподвеской, запас хода без активации ДВС возрастает до 174-184 километров, есть пять внедорожных режимов и имитация блокировки заднего дифференциала.

Особняком стоит заводская офф-роуд-версия Deepal G318 за 318 тысяч юаней (44 тысячи долларов). Именно такую машину пока не показали, ведь поставки задержатся до начала 2025 года. Самый хардкорный Deepal G318 сможет бросить вызов рамным вездеходам Tank 400 и FCB Leopard 5, а базовые варианты уже успешно конкурируют с кроссоверами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!