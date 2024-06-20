BMW представил X3 нового поколения

Компания BMW представила кроссовер BMW X3 нового поколения. После смены генерации модель серьезно преобразилась внешне, однако сохранила прежнюю моторную гамму и платформу, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Продажи автомобиля в Европе и США запланированы на четвертый квартал 2024 года. Все подробности о новинке - в материале Autonews.ru.



Как он выглядит?

Новый BMW X3 получил массивную решетку радиатора с вертикальными и диагональными планками в стиле новой BMW 1-Series, бумерангообразную переднюю оптику, новый бампер с большим воздухозаборником (для топовых версий) и фонари с T-образным рисунком. Коэффициент сопротивления воздуху составляет 0,27.



Уже на старте продаж для машины предложат различные стайлинг-пакеты, благодаря которым дизайн машины можно сделать более агрессивным (например, добавив тормозные суппорты M Sport, окрашенные в красный цвет, и 21-дюймовые колесные диски особого дизайна).

Также изменились и габаритные размеры кроссовера. В длину машина выросла на 34 мм (до 4755 мм), а в ширину - на 29 мм шире. При этом размер колесной базы остался без изменений - 2865 мм.

Что в салоне?

В салоне количество физических клавиш сведено к минимуму. Автомобиль получил сдвоенный блок экранов приборной панели и медиасистемы, спортивные сиденья, а также шайбу переключения передач. Также новый X3 оборудовали угловатым рулем и особыми треугольными вставками на стыке передней панели и дверей. При желании клиент может заказать специальную отделку салона кожей или тканью, которая выполнена из переработанного вторсырья.





Объем багажного отделения у кроссовера составляет 570 л. При сложенных задних сиденьях этот показатель вырастает до 1700 л.



Что с техникой?

Немецкий кроссовер сохранил платформу CLAR. В Европе в моторную гамму модели войдут проверенные двух- и трехлитровые двигатели, которые работают в паре с 48-вольтовым стартером-генератором. Купить такие автомобили можно будет исключительно в полноприводной модификации и с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Базовые версии модели можно будет купить с бензиновым или дизельным агрегатом мощностью 208 и 197 л.с. соответственно. Разгон до сотни у таких машина занимает 7,8 и 7,7 с.



Гибридная модификация 30e, как и прежде, состоит из 2-литрового бензинового двигателя и электромотора. Однако суммарная мощность такого кроссовера была увеличена до 299 л.с. На одном электричестве гибридный BMW X3 может проехать до 90 км.





