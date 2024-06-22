https://news.day.az/autonews/1669919.html Geely показала, как будет выглядеть обновленный седан Emgrande
Geely показала, как будет выглядеть обновленный седан Emgrande
Китайская компания Geely опубликовала фото седана Emgrande четвертого поколения. Продажи начнутся в конце июня 2024 года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.
Длина новинки составляет 4638 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1460 мм. Колесная база - 2650 мм. Новый Geely Emgrand получит камеры, радары, наружные зеркала и люк на крыше.
Geely Emgrand четвертого поколения получит 1,5-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель мощностью 127 л.с.
Цены на обновленный седан Geely Emgrand будут начинаться от 69,9 тыс. юаней.
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