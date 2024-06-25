Geely раскрыл цены на электрический кроссовер Galaxy E5

Старт продаж электрического кроссовера Geely Galaxy E5 намечен на август 2024 года. Стоимость новинки от китайской автокомпании составит 130 000 - 170 000 юаней, сообщает Day.Az со ссылкой на издание CarNewsChina.

Galaxy E5 является первой моделью из новой линейки Geely, которая одновременно разработана для внутреннего и экспортных рынков. Как сообщается, версии с правым рулем в настоящее время тестируются вместе со стандартными версиями, которые оснащены левым рулем.

Что это за автомобиль? Geely Galaxy E5 - электрический кроссовер китайского концерна. В его основе лежит электрическая архитектура Geely Electric Architecture (GEA), которая включает в себя гибридные силовые агрегаты, так и полностью электрические, а также на экологически чистом метаноле. Geely Galaxy E5 имеет габариты 4615/1901/1670 мм и колесную базу 2750 мм. По размерам автомобиль похож на Porsche Macan или Mercedes-Benz EQC.

Как он выглядит? Передняя часть выполнена в том же стиле, что и у седана Geely Galaxy E8, представленного в декабре 2023 года. Впереди аналогичная закрытая решетка, фары с острыми гранями и С-образные вентиляционные отверстия в нижней части.

Что в салоне? Салон оснащен рулевым колесом с плоской верхней и нижней частью, ЖК-панелью приборов и большим центральным экраном управления, в который встроена операционная система Flyme Auto, работающая на чипе Dragon Eagle-1. Поддерживаются беспроводная зарядка мобильного телефона, обогрев/вентиляция передних сидений, 8-точечный массаж и аудиосистема с 16 динамиками.

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