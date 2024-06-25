https://news.day.az/autonews/1670551.html Сколько водителей получили разрешение на перевозки автомобилями такси?
Сколько водителей получили разрешение на перевозки автомобилями такси?
Число водителей, получивших разрешение (пропускное удостоверение и пропускная карта) на пассажироперевозки автомобилями такси, превысило 7000 человек.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в информации Агентства наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
"Количество водителей такси, прошедших соответствующие тренинги, превысило 24 000 человек", - говорится в сообщении.
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