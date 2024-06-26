В Японии впервые задержан водитель электрочемодана

В Японии полиция впервые задержала водителя электрочемодана, которым оказалась гражданка Китая. В ситуации удалось разобраться главному редактору журнала "За рулем" Максиму Кадакову, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Девушка сначала удивилась задержанию, поскольку она считала, что для езды на электрочемодане не нужны права. Оказалось, что права действительно не нужны, но ездить на таких устройствах по улицам нельзя, поскольку они не соответствуют требованиям безопасности.

Подобные чемоданы стоимостью около 1000 долларов стали очень популярными в Японии. Его можно катить, как обычный или сесть верхом (он выдерживает нагрузку до 100 кг) и поехать, причем скорость достигает 13 км/ч, а запас хода составляет 10 км. Сам чемодан весит всего 18 кг и может использоваться для зарядки гаджетов по USB.

Похожие истории с задержанием водителей электрочемоданов уже случались в Китае и США.