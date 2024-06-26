Акции американского производителя электромобилей взлетели

Стоимость акций американского производителя электромобилей Rivian взлетела на постмаркете в полтора раза. На максимуме рост достигал 58 процентов, после чего скорректировался до 49,92 процента, сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такое подорожание объясняется сообщением о планах немецкого концерна Volkswagen Group вложить в Rivian до пяти миллиардов долларов. Компании создадут совместное предприятие в целях разработки программного обеспечения для их моделей.

Американский производитель электрокаров в настоящее время несет убытки, но сделка с Volkswagen позволит ему улучшить финансовые показатели и снизить стоимость следующего поколения автомобилей. Немецкому гиганту сделка позволит укрепить подразделение по разработке софта, в котором у него ранее наблюдалась недостаточная эффективность.

Volkswagen планирует передавать средства двумя равными траншами в 2025 и 2026 годах. Перед этим компания отказалась от планов по строительству завода в Джорджии, что освободило для других целей порядка двух миллиардов долларов.

Для Rivian это сотрудничество станет уже второй попыткой получить в партнеры автогиганта. Ранее долю в компании покупал Ford, но позднее он отказался от планов по совместной разработке электромобилей.

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