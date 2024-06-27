Авиабомбу нашли около завода Tesla в Германии

Неразорвавшуюся авиационную бомбу времен Второй мировой войны обнаружили неподалеку от завода Tesla под Берлином. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телерадиокомпанию Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

По ее данным, снаряд весом 250 кг был найден в лесу, где компания Tesla планирует разместить дополнительные мощности. Сообщается, что в том же лесу часто собираются активисты, которые протестуют против расширения производства американского завода, предполагающего вырубку 100 гектаров растительности.

Специалисты уже занимаются изъятием боеприпаса, который будет уничтожен 29 июня.

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