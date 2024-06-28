Volkswagen Magotan 2024 поступит в продажу

Volkswagen Magotan 2024 года был представлен на Пекинском автосалоне в этом году, а теперь производитель подтвердил, что продажи автомобиля стартуют 9 июля, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Volkswagen Magotan основан на той же платформе, что и универсал Volkswagen Passat B9, продаваемый в разных странах мира. В новом поколении Volkswagen Magotan используются новые матричные фары, которые соединены световой полосой. Автомобиль оборудован светящимся логотипом Volkswagen, рядом с которым установлена фронтальная камера.

В оснащение входят 1,5-литровый двигатель на 118 кВт или 2,0-литровый мощностью 162 кВт. В задней части автомобиля нового Magotan установлены фонари сквозного типа и светящийся логотип. Габариты составляют 4990 х 1854 х 1487 мм, а колесная база равна 2871 мм.

Volkswagen Magotan оснащен 10,25-дюймовой ЖК-панелью приборов, 15-дюймовым центральным экраном управления и 11,6-дюймовым пассажирским экраном. Вся информационно-развлекательная система построена на базе однокристальной системы Qualcomm 8155. Кроме того, автомобиль оснащен проекционным дисплеем, 30-цветной регулировкой окружающего освещения, аудиосистемой Harman Kardon, поддержкой голосового управления iFlytek с искусственным интеллектом.

Автомобиль оснащен интеллектуальной системой помощи при вождении IQ Pilot, разработанной совместно с DJI.

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