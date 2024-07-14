Посмотрите на Ferrari 458 с двумя рулями и без двигателя

Посмотрите на суперкар Ferrari 458 Italia с двумя рулями и без двигателя. Купе Ferrari 458 Italia снято с производства уже почти десять лет назад, но актуальности эта модель до сих пор не теряет и привлекает внимание как поклонников итальянской марки, так и любителей компьютерных симуляторов. Необычный вариант для виртуального автоспорта выставлен на продажу - реальный автомобиль в очень неординарный симулятор конвертировал авторизованный Ferrari британский сервис Chartwell, а сейчас машину может купить любой желающий, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На первый взгляд купе 458 Italia полностью стандартное - у него есть колёса, стёкла, шильдики и даже две выхлопные трубы, но при более внимательном рассмотрении заметно, что тормозные диски и атмосферный V8 - лишь имитация. Однако настоящий "двигатель" этого автомобиля расположен именно под капотом.

Аукцион Collecting Cars сообщает, что "мотор" состоит из пары материнских плат Sporting MSI X470 Gaming Plus, двух видеокарт Corsair Vengeance LPX объёмом 16 гигабайт памяти GeForce RTX 2080 и процессоров AMD 7 2700X. Работает симулятор на платформе iRacing, которая считается одной из самых реалистичных в виртуальных гонках.

В салоне установлена ​​пара ковшей Sparco на базе Next Level Racing Motion Platform V3, имитирующих перегрузки и вибрации, ощущаемые в реальном автомобиле. Предусмотрены два комплекта педалей Fanatec Clubsport (каждый из них имеет по три педали, чего в реальной 458 Italia никогда не было) и два гоночных руля Thrustmaster TS-PC Ferrari. Экранов нет вовсе, поскольку их роль играет пара VR-гарнитур.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!