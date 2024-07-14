Mercedes-Benz первым начал проводить рентгеновскую съемку краш-тестов

Компания Mercedes-Benz начала использовать рентген во время краш-тестов. Источником излучения выступает линейный ускоритель, разработанный при поддержке немецкого Института динамики быстропротекающих процессов. При имитации удара с его помощью можно сделать около сотни снимков. Затем они компонуются в видеоряд, благодаря которому инженеры могут увидеть процессы, происходящие внутри манекена или силовой структуры кузова, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Первый краш-тест "Мерседеса" состоялся 10 сентября 1959 года прямо на площадке около завода в Зиндельфингене. Сегодня компания ежегодно проводит до 900 таких тестов и ещё около 1700 салазковых испытаний, когда кузов или его часть устанавливают на подвижную платформу и подвергают воздействию сил, возникающих при реальном столкновении. В стремлении узнать, что же происходит в этот момент с силовой структурой, Mercedes-Benz первым в отрасли решил обратиться к рентгенотехнике.

Технология, которую немецкий Институт динамики быстропротекающих процессов (Fraunhofer-Institute for High-Speed Dynamics, Институт Эрнста Маха) разрабатывает с 2016 года, была опробована на боковом краш-тесте седана C-Class и манекена SID II с женской анатомией, специально созданного для подобных испытаний. Источником рентгеновского излучения выступил линейный ускоритель, работающий на частоте 1 килогерц. Он создает пучок фотонов с энергией до девяти мегаэлектронвольт и позволяет заглянуть внутрь любого материала, применяемого в конструкции автомобиля.

Импульс рентгеновской установки длится всего несколько микросекунд. Теоретически это дает возможность делать до 1000 снимков высокого разрешения в секунду, однако из-за скоротечности краш-теста на выходе получается только сотня снимков, скомбинированных в захватывающий видеоряд. Благодаря рентгену можно наблюдать, как сжимается грудная клетка манекена и деформируется силовая структура кузова, причем радиация не влияет на работу разнообразной записывающей и измерительной электроники.

Не забыли в "Мерседесе" и о людях. В соответствии с требованиями регулирующих органов, помещение, где проводят краш-тесты с применением рентгена, имеет комплексную защиту от радиации, разработанную экспертами Института Эрнста Маха. Для измерения уровня излучения применяются дозиметры. Вокруг здания возведена дополнительная бетонная стена толщиной 40 сантиметров и установлена специальная дверь массой 45 тонн.

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