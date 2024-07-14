Каким будет доступный электрический кроссовер Skoda Epiq

Skoda показала, каким будет недорогой кроссовер Epiq "на батарейках". Пока чешский автопроизводитель продемонстрировал концептуальный прототип будущей модели, однако долго ее ждать не придется - серийный электрокар поступит в продажу в 2025 году. Skoda обещает Epiq "эпически просторный салон", демократичную начальную цену в 25 тысяч евро, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Пока в компании ограничились лишь общей информацией о будущей модели, не вдаваясь в подробности о техническом оснащении. Заявлено, что при скромных размерах (длина составит 4,1 метра, что сопоставимо с Fabia) у электрического кроссовера будет вместительный багажник объемом 490 литров. То есть новинка будет позиционироваться не как батарейная альтернатива Karoq, а как ближайший родственник соплатформенных Volkswagen ID.2 и Cupra Raval. и запас хода до 400 километров.

Дизайн электрокара выполнен в фирменной стилистике Modern Solid, что можно перевести как "современный и надежный" - она же применяется, например, на Superb четвертого поколения и "втором" Kodiaq. В случае с электрокаром характерной особенностью является элемент под названием Tech-Deck Face - панель-заглушка на месте радиаторной решетки. Под ней скрыты радар адаптивного круиз-контроля и камера. Панель соприкасается с тончайшими Т-образными дневными ходовыми огнями, а ниже расположены блоки основных фар, которые, к слову, матричные.