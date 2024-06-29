Так выглядит электрический кроссовер от Xiaomi

В интернете появились рендер-изображения первого электрического кроссовера от IT-гиганта Xiaomi, которые ранее заметили на шпионских снимках во время тестирования, сообщает Day.Az со ссылкой на издание CarNewsChina.



На фото видно, что автомобиль внешне похож на уже действующую модель марки - седан SU7, однако его форма напоминает китайский премиальный электрический кроссовер Denza N7.



Новинка от Xiaomi получила кодовое название MX11, а премьера автомобиля ожидается в начале 2025 года. Автомобиль будет конкурировать с тем же Denza N7, а также с Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E и IM LS6.

Стоимость кроссовера Xiaomi, по данным издания, может оказаться выше, чем у седана SU7, который в Китае стоит от 215,9 тыс. юаней в базовой версии. Модель Pro оценивается в 245,9 тыс. юаней, а в комплектации Max - 299,9 тыс.



По заявлениям издания, Xiaomi разрабатывает и другие модели, в частности более доступную под кодовым названием Kunlun, стоимость которой, как ожидается, составит около 150 тыс. юаней.

Ранее китайский IT-гигант Xiaomi вывел на дорожные испытания свою вторую модель. Шпионские фотографии показывали, что это кроссовер.



Выпуск автомобиля наладят на заводе BAIC Group в Пекине. Все технические характеристики MX11 пока держатся в секрете. Не исключено, что новинка позаимствует силовую установку у SU7.

Этот седан можно купить с одним электромотором мощностью 299 л.с., который питает батарея емкостью 73,6 кВт·ч. Запас хода заднеприводного электрокара составляет 700 км. Модификация модели под названием SU7 Pro оборудована таким же электромотором, но более мощным аккумулятором (94,3 кВт·ч). На одном заряде такой Xiaomi SU7 может проехать 830 км.