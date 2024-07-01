Редкое купе Mercedes-Benz 280 SE продали с аукциона - ЦЕНА
Редкое купе Mercedes-Benz 280 SE 1971 года выпуска продали с аукциона за 33 844 евро. Машина простояла в гараже последние 15 лет, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Таких автомобилей за всё время было произведено всего около 4500 единиц, причём если говорить именно о купе, то и вовсе менее 3300 единиц, так как остальные были кабриолетами.
Авто оснащено двигателем М116 V8 объёмом 3,5 литра мощностью 230 л.с., что позволяет разгоняться до 200 км/ч.
Авто находилось в руках одного человека. На сайте аукциона сказано, что авто в хорошем состоянии, а из проблем можно выделить разве что разбитую случайно фару.
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