Редкое купе Mercedes-Benz 280 SE продали с аукциона

Редкое купе Mercedes-Benz 280 SE 1971 года выпуска продали с аукциона за 33 844 евро. Машина простояла в гараже последние 15 лет, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Таких автомобилей за всё время было произведено всего около 4500 единиц, причём если говорить именно о купе, то и вовсе менее 3300 единиц, так как остальные были кабриолетами.

Авто оснащено двигателем М116 V8 объёмом 3,5 литра мощностью 230 л.с., что позволяет разгоняться до 200 км/ч.

Авто находилось в руках одного человека. На сайте аукциона сказано, что авто в хорошем состоянии, а из проблем можно выделить разве что разбитую случайно фару.

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