Land Rover представил Defender в новой версии

Land Rover представил новую версию внедорожника Defender под названием Octa. Ее главной особенностью стала увеличенная мощность 635 л.с. Как сообщила пресс-служба британской компании, в автомобиль установлен 4,4-литровый бензиновый мотор V8 с "мягкой" гибридной установкой, которая и обеспечивает дополнительную мощность, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Кроме того, новая силовая установка обеспечивает до 800 Нм крутящего момент и работает с восьмидиапазонным "автоматом". До 100 км/ч новый Defender разгонится за 4 секунды при максимальной скорости 250 км/ч.

Какие еще отличия по сравнению с обычным Defender? Версия Octa на 28 мм выше и имеет на увеличенную колею (на 68 мм шире). В ходовой части нового внедорожника применены усиленные рычаги, особые активные амортизаторы и гидросистема 6D Dynamics. Кроме того, установили 22-дюймовые колеса со специально разработанными покрышками Goodyear Advance All-Terrain (внешний диаметр - 33 дюйма) - это самые крупными колеса из тех, что когда-либо устанавливались на Defender с завода.

Внешними признаками Defender Octa станут новые бамперы с буксировочными проушинами, иная решетка радиатора и расширенные колесные арки. Автомобиль получит несколько новых цветов кузова.

В салоне появятся новые кресла с интегрированными подголовниками и увеличенной боковой поддержкой. Стандартная отделка интерьера Defender Octa сочетает текстиль с полуанилиновой кожей, за доплату доступны особые сверхпрочные облегченные материалы PU Ultrafabrics.



Стоимость автомобиля в новой версии в Великобритании составил 145 300 фунтов (16,2 млн руб.) за стандартный Octa и в 160 800 фунтов (17,9 млн руб.) за Edition One.





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