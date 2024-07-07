Huawei отказалась выпускать фирменный электромобиль

Китайская IT-корпорация Huawei отказалась от планов выпуска собственных электромобилей и вместо этого сосредоточится на разработке технологий для умных автомобилей, которые будут использоваться крупными автопроизводителями. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina.

Это заявление было сделано после того, как компания SERES приобрела у Huawei и ее аффилированных лиц торговые марки серии Wenjie за 2,5 млрд юаней. Впервые генеральный директор технологического гиганта Жэнь Чжэнфэй заявил о нежелании заниматься выпуском собственных машин еще в 2020 году. С тех пор Huawei остается верна этой стратегии.

Вместо этого компания будет продолжать разрабатывать системы для умных автомобилей, которые используются другими производителями, такими как Chery и BAIC. Huawei также заявила, что будет продолжать поддерживать SERES и других партнеров в использовании их технологий под маркой Wenjie.

Huawei - это китайская компания, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.

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