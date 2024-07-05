BMW и Volkswagen выступают против огромных пошлин на китайские машины

BMW обвинила Европейский союз в протекционизме (политике, направленной на ограничение ввоза импортных и поддержку производства аналогичных внутренних товаров и услуг), передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

BMW старалась помешать введению новых пошлин на китайские электромобили, однако в итоге компания признала поражение, предупредив, что этот шаг "серьезно нарушит принцип свободной торговли". BMW выступает против пошлин на фоне опасений ответного давления на европейский экспорт в Китай, один из крупнейших рынков сбыта.

Оливер Ципсе, генеральный директор BMW, заявил: "Введение дополнительных импортных пошлин ведет в тупик. "Это не укрепляет конкурентоспособность европейских производителей. Напротив, это не только вредит бизнес-модели компаний, работающих на мировом уровне, но и ограничивает поставки электромобилей европейским потребителям и, следовательно, может даже замедлить декарбонизацию в транспортном секторе. Подобные меры серьезно нарушают принцип свободной торговли, который пропагандирует ЕС".

Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, тоже раскритиковал предложенные пошлины и предупредил, что они не укрепят европейскую автомобильную промышленность в долгосрочной перспективе.

"Негативные последствия этого решения перевешивают любые выгоды для европейской и особенно немецкой автомобильной промышленности", - заявил представитель Volkswagen.

Как мы уже сообщали, Евросоюз ввел дополнительные пошлины в размере до 37,6% на импорт электромобилей, произведенных в Китае.

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